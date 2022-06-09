Джонсон анонсував реформи у країні — Finance.ua

Джонсон анонсував реформи у країні

Вчора 12:20 — Світ

Джонсон анонсував реформи у країні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що найближчим часом представить новий план розвитку економіки Великої Британії.

Про це пише Reuters.

Як зазначило видання, новий план покликаний «омолодити та прискорити розвиток економіки Королівства».

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Заява прем’єра послідувала за прогнозами зниження темпів зростання економіки Великої Британії з боку Британської торгової палати та Організації економічного співробітництва та розвитку.

«Протягом наступних кількох тижнів уряд розробить реформи, щоб допомогти людям скоротити витрати у всіх сферах життя, від продуктів харчування та комунальних послуг до догляду за дітьми, транспорту та житла», — сказав Джонсон під час візиту до графства Ланкашир на півночі Англії.

Він також зазначив, що зниження вартості основних енергоресурсів, а також зменшення витрат на транспорт та житло допоможе британцям підвищити свій добробут, а також збільшить темпи зростання Великої Британії.

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