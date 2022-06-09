Джонсон анонсував реформи у країні — Finance.ua

Заява прем’єра послідувала за прогнозами зниження темпів зростання економіки Великої Британії з боку Британської торгової палати та Організації економічного співробітництва та розвитку.
«Протягом наступних кількох тижнів уряд розробить реформи, щоб допомогти людям скоротити витрати у всіх сферах життя, від продуктів харчування та комунальних послуг до догляду за дітьми, транспорту та житла», — сказав Джонсон під час візиту до графства Ланкашир на півночі Англії.
Він також зазначив, що зниження вартості основних енергоресурсів, а також зменшення витрат на транспорт та житло допоможе британцям підвищити свій добробут, а також збільшить темпи зростання Великої Британії.