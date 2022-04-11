Диверсанти не пройдуть: YouControl створив застосунок "TyHto" для миттєвої перевірки осіб — Finance.ua

Диверсанти не пройдуть: YouControl створив застосунок "TyHto" для миттєвої перевірки осіб

Вчора 15:15 — Казна та Політика

Диверсанти не пройдуть: YouControl створив застосунок "TyHto" для миттєвої перевірки осіб, auto.24tv.ua

У воєнний час правильна ідентифікація особи може коштувати життя громадян. Враховуючи ці ризики, аналітичний сервіс YouControl спільно з Artellence та за підтримки СБУ розробили безкоштовний застосунок "ТyHto"(ТиХто) для швидкої перевірки приватних осіб на блокпостах, на вулиці під час комендантської години, на вході в укриття чи будь-де.

Навіщо створили «ТyHto»

Тероборона, поліція та військові щодня перевіряють тисячі людей на блокпостах та просто на вулицях. Попри всю уважність і обережність є ризик пропустити небезпечну особу, бо «у польових умовах» немає доступу до всіх необхідних даних про людину.

Щоб зменшити такі ризики, YouControl спільно з Artellence та за підтримки СБУ розробили безкоштовний застосунок «ТyHto» для швидкої перевірки приватних осіб. Цей застосунок — наразі унікальна та ефективна розробка. Основні переваги — велика кількість публічних джерел інформації, технології порівняння облич, пошук за фото у соцмережах.

Застосунок перевіряє інформацію:

відповідність фото в паспорті особі, яка його пред’являє;

паспорт недійсний або втрачений

чи перебуває особа в державному розшуку;

чи перебуває особа в реєстрі терористів;

чи накладені на особу санкції РНБО;

перебування в списку воєнних терористів та ДРГ;

перебування в базі «Миротворець»;

чи авто перебуває у розшуку.

Важливо: застосунок не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб. Він містить публічні дані з відкритих реєстрів. Якщо фактор ризику спрацював — це не доказ, що перед вами злочинець, це сигнал для працівників поліції чи інших служб звернути увагу і провести більш глибоку і детальну перевірку.

Як це працює?

Застосунок запитує ПІБ, серію та номер паспорту, дату народження особи, що перевіряється. Достатньо одного пункту, але чим більше відомостей — тим точніша перевірка. Також можна сфотографувати особу та її фото у паспорті, щоб система встановила відповідність чи невідповідність.

Щоб перевірити авто, треба ввести його номер. Якщо автомобіль не в розшуку, ви отримаєте відповідь із параметрами автівки: марку, модель, колір та рік випуску. Ця перевірка виявляє транспортні засоби, які використовують номерні знаки інших авто.

Для кого підходить?

Найбільше додаток стане у пригоді представникам ЗСУ, ТрО, СБУ, нацгвардії, державних органів, волонтерам та мунварті при щоденній перевірці осіб.

Проте користуватися ним може кожен. Наприклад, при перевірці орендодавця або орендаря. Навіть нових сусідів можна перевіряти.

Додаток «ТyHto» безкоштовний, а для реєстрації потрібен номер телефону.

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