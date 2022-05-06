Дитячі садки у Києві знову почнуть працювати з урахуванням особливостей воєнного стану, – КМДА — Finance.ua
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Дитячі садки у Києві знову почнуть працювати з урахуванням особливостей воєнного стану, – КМДА

Вчора 12:30Казна та Політика
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Дитячі садки у Києві знову почнуть працювати з урахуванням особливостей воєнного стану, – КМДАДитячі садки у Києві знову почнуть працювати з урахуванням особливостей воєнного стану, – КМДА
Київська міська державна адміністрація готується затвердити норми, за якими деякі дитячі садки у столиці знову зможуть працювати в умовах воєнного часу. При цьому точну дату відкриття окремих дитячих садків ще не затвердили.
Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час пресконференції у Медіацентрі України.
«Ми розглядаємо можливість відкрити в місті чергові дитячі садки для того, щоб батьки могли працювати. Але це питання поки що дискусійне, адже дитячі дошкільні заклади в першу чергу повинні відповідати критеріям безпеки», — наголосив він.
Щодо шкіл, то київські освітні заклади до кінця навчального року 2021/22 працюватимуть у дистанційному форматі. Державну підсумкову атестацію цього року скасовано.
«Рішення про відновлення навчання було прийняте як для продовження освітнього процесу, так і для того, щоб зайняти дітей та відвернути їх від війни. Складання державної підсумкової атестації за рішенням МОН України цього року скасовано», — додав Поворозник.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту.

Як віддати дитину в школу або садочок за кордоном

За матеріалами: Діло
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