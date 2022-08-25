Директора української компанії спіймали на ухиленні від податків на 14 млн грн – БЕБ — Finance.ua
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Директора української компанії спіймали на ухиленні від податків на 14 млн грн – БЕБ

Кримінал
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Директора української компанії спіймали на ухиленні від податків на 14 млн грн – БЕБ
Директора української компанії спіймали на ухиленні від податків на 14 млн грн – БЕБ
В Україні викрили компанію, яка ухилилася від податків на понад 14 млн грн. Директору фірми оголосили про підозру у кримінальному злочині.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). Запобіжний захід директору компанії ще не обирався.
«Було встановлено групу осіб, які умисно та за попередньою змовою документально оформили „нетипові“ безтоварні операції з постачання соняшникової олії підприємству з ознаками „фіктивності“ на загальну суму 86,6 млн грн», — заявили в БЕБ.
При цьому директор товариства також вніс до податкових декларацій підприємства свідомо неправдиві відомості та надалі подав їх до податкової служби. В результаті до бюджету не надійшли податки на суму понад 14 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками одразу кількох правопорушень:
  • умисне ухиляння від сплати податків (ст. 212);
  • внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей (ст. 366);
  • присвоєння, розтрата чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191);
  • кримінальне правопорушення, скоєне групою осіб (ст. 28).
За матеріалами:
Обозреватель
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