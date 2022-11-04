Диплом у «Дії»: Уряд запускає експериментальний проєкт — Finance.ua

Диплом у «Дії»: Уряд запускає експериментальний проєкт
Рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту 4 листопада ухвалено на засіданні Кабміну.
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
«Документ про освіту можна буде сформувати в „Дії“. Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин», — сказано в повідомленні.
Впровадження ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:
- про базову середню освіту;
- про повну загальну середню освіту;
- про професійну (професійно-технічну освіту);
- про фахову передвищу освіту;
- про вищу освіту (науковий ступінь).
Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.
У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).
Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною