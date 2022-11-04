Диплом у «Дії»: Уряд запускає експериментальний проєкт — Finance.ua

Диплом у «Дії»: Уряд запускає експериментальний проєкт Вчора 17:16 — Особисті фінанси

Диплом у «Дії»: Уряд запускає експериментальний проєкт, Фото: thedigital.gov.ua

Рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо формування та застосування єДокумента про освіту 4 листопада ухвалено на засіданні Кабміну.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

«Документ про освіту можна буде сформувати в „Дії“. Такі єДокументи використовуватимуться замість і без додаткового пред’явлення звичайних. Це спростить доступ до освіти та працевлаштування громадян, які втратили фізичні носії через війну або з інших причин», — сказано в повідомленні.

Впровадження ініціативи дозволить особі, що досягла 14-річного віку, безоплатно сформувати в «Дії» такі документи:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійну (професійно-технічну освіту);

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (науковий ступінь).

Для створення замовлення на формування єДокумента та його використання потрібно буде встановити додаток і пройти електронну ідентифікацію й автентифікацію. Процес здійснюватиметься автоматично на підставі замовлення людини.

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У додатку відображатимуться усі дані про документ особи, які містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом).

Крім того, з наступного року передбачена можливість подавати копії електронних документів до відповідних органів, інформаційні системи яких підключені до вказаного вебпорталу.

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