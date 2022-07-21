Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry — Finance.ua

Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry 21.07.2022, 22:12 — Технології&Авто

Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry, Фото: autohome.com.cn

Новий Geely Preface 2022 розсекречено на перших фото. Флагманський седан китайського бренду пройшов серйозне оновлення і надійде у продаж у Китаї з кінця липня за ціною від 127 700 юанів ($18 800).

Про це повідомляє сайт Autohome.

Седан середнього класу розроблений спільно з Volvo (шведський бренд належить концерну Geely). В його основі лежить платформа СМА від Volvo XC40. На експорт модель постачають під назвою Preface, а на внутрішньому ринку вона відома як Xingrui.

Фото: autohome.com.cn

Оновлену модель можна впізнати за зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора, а також агресивнішими бамперами. За габаритами авто можна порівняти з Mazda 6 і Toyota Camry.

Розміри Geely Preface 2022:

довжина — 4785 мм;

ширина — 1869 мм;

висота — 1469 мм;

колісна база — 2800 мм.

Встановлено нову віртуальну панель приладів, а центральний сенсорний дисплей збільшено до 12,3 дюйма у діагоналі. Крім того, з’явилася версія Only This Green з покращеним оздобленням та спортивними сидіннями.

Фото: autohome.com.cn

Комплектація Geely Preface досить багата — електропривод сидінь, дистанційний запуск двигуна, камери кругового огляду. У Volvo запозичили набір систем безпеки — технології автоматичного паркування, запобігання зіткнень, утримання на полосі і навіть автопілот.

Volvo надали і силовий агрегат для седана — 2,0-літрова турбочетвірка на 190 к. с. працює в парі з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км.

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