Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry

Технології&Авто
1089
Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry
Двигун Volvo та автопілот: у Китаї показали недорогого конкурента Toyota Camry, Фото: autohome.com.cn
Новий Geely Preface 2022 розсекречено на перших фото. Флагманський седан китайського бренду пройшов серйозне оновлення і надійде у продаж у Китаї з кінця липня за ціною від 127 700 юанів ($18 800).
Про це повідомляє сайт Autohome.
Седан середнього класу розроблений спільно з Volvo (шведський бренд належить концерну Geely). В його основі лежить платформа СМА від Volvo XC40. На експорт модель постачають під назвою Preface, а на внутрішньому ринку вона відома як Xingrui.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Оновлену модель можна впізнати за зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора, а також агресивнішими бамперами. За габаритами авто можна порівняти з Mazda 6 і Toyota Camry.

Розміри Geely Preface 2022:

  • довжина — 4785 мм;
  • ширина — 1869 мм;
  • висота — 1469 мм;
  • колісна база — 2800 мм.
Встановлено нову віртуальну панель приладів, а центральний сенсорний дисплей збільшено до 12,3 дюйма у діагоналі. Крім того, з’явилася версія Only This Green з покращеним оздобленням та спортивними сидіннями.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Комплектація Geely Preface досить багата — електропривод сидінь, дистанційний запуск двигуна, камери кругового огляду. У Volvo запозичили набір систем безпеки — технології автоматичного паркування, запобігання зіткнень, утримання на полосі і навіть автопілот.
Volvo надали і силовий агрегат для седана — 2,0-літрова турбочетвірка на 190 к. с. працює в парі з 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с, а середня витрата палива становить 6,7 л/100 км.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.