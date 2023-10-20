Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар — Finance.ua
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Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар

Технології&Авто
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Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар
Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар
Відомий китайський виробник автомобілів створив дешевшого конкурента Tesla з надзвичайно багатим дизайном та оснащенням. Новий седан Dongfeng eπ 007 має 544-сильний мотор і підтримує дуже швидку зарядку.
Новинка отримала дуже незвичайні двері, які відчиняються вверх, як у Lamborghini. Про це розповідає мережеве видання CarNewsChina.

Екстер'єр авто

Dongfeng eπ 007 отримав роздільну передню оптику та вузькі задні ліхтарі, що об'єднали в єдиний блок. Седан відрізняється масивним дифузором на бампері.
Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар
Авто не можна назвати компактним. Його довжина складає 4 м 88 см, ширина — 1 м 89,5 см, висота — 1 м 46 см. Колісна база як у кросовера — 2915 мм.
Є кілька версій моделі з різними колісними дисками, лідаром та передніми і задніми камерами.
Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар

Інтер'єр

Перше, що привертає увагу в інтер'єрі авто — це його стиль. Усе максимально мінімалістично, але цікаво, і не обтяжує очі. Кермо плоске.
Не можливо не помітити величезний дисплей мультимедійної системи. Цифрова панель приладів навпаки компактна.

А що під капотом

В залежності від конфігурації Dongfeng eπ 007 отримає кілька силових установок на вибір. Базова з них оснащена електромотором на 272 кінських сили, а у топовій встановлено їх 2, сумарна потужність яких складає 544 кінські сили.
Двері як у Lamborghini і 500 кінських сил: китайці випустили стильний і дешевий електрокар
Щодо акумуляторної батареї, то її ємність не розкривається. Відомо, що акумулятор підтримуватиме швидку зарядку, а зарядити електрокар з 30 до 80% можна буде лише за 26 хвилин. Можливо, додаткові деталі нам розкажуть 6 листопада, коли відбудеться офіційна презентація новинки.
Про вартість також не розповідають, але Dongfeng зазвичай випускає доступні авто з потужними характеристиками. Наприклад, Dongfeng EX1 з запасом ходу у 300 км зараз коштує близько 15 тисяч доларів. Тому очікуємо, що новий електрокар буде значно дешевшим за Tesla.
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