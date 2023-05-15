Два термінали. Морпорт Чорноморськ частково передадуть у концесію — Finance.ua
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Два термінали. Морпорт Чорноморськ частково передадуть у концесію

Фондовий ринок
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готує до передачі в концесію перший та п’ятий термінали морського порту Чорноморськ.
«Перший етап — розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), наступний — проведення конкурсу серед охочих отримати в концесію термінали порту Чорноморськ», — заявили у Мінвідновлення.
Процес передачі терміналів у концесію розпочався ще до повномасштабного вторгнення росії.
Віце-прем'єр — голова Мінвідновлення Олександр Кубраков пояснив, що приватне партнерство призведе до значних інвестицій у термінали, дозволить оптимізувати логістику перевезень та підвищить якість надання послуг.
Також, за його словами, завдяки концесії Україна щороку отримуватиме концесійний внесок та надходження податків до бюджету.
Підготовку ТЕО профінансує Глобальний інфраструктурний фонд, експертів та консультантів залучає Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.
Раніше, 2021 року, Міністерство інфраструктури та ДП Адміністрація морських портів України передали приватним партнерам державні стивідорні компанії морських портів Херсон та Ольвія.
За матеріалами:
НВ
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