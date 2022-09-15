Два місяці без нульового розмитнення: ринок "постарів" та побільшало бюджетних авто — Finance.ua

Два місяці без нульового розмитнення: ринок "постарів" та побільшало бюджетних авто
Тимчасове скасування митних платежів оновило активну частину автопарку та привело до здешевлення популярних моделей легковиків. З моменту повернення податків на імпорт минуло понад два місяці.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Абсолютну більшість оголошень продажу на українському ринку надалі складають легковики вартістю до $10 тисяч. Порівняно з червнем, частка таких машин у серпні дещо зросла: з 71,6% до 72,4% від загальної кількості.
Особливо помітно зросла частка автомобілів вартістю до $3000: з 20,8% до 24,2%.
Таким чином, на ринку зросла кількість особливо бюджетних автомобілів. Цей показник фактично повернувся до рівня січня 2022 року, коли він становив 24,4%. Зміна структури цін, швидше за все, є наслідком скасування так званого нульового розмитнення, оскільки в продажу зменшилася кількість «свіжопригнаних» авто.
Ціни
Найнижча середня ціна вживаного автомобіля на ринку була у квітні 2022 року: $5500. У травні цей показник зріс до $5990 і, з невеликими відхиленнями, залишається практично незмінним. Так, у серпні середньостатистичний легковий автомобіль в Україні коштував $5900. Це — на $100 (або на 1,6%) менше, ніж у липні.
Серед десяти найпопулярніших моделей на українському ринку в серпні подорожчали лише дві: лідер рейтингу Volkswagen Passat (на 1,5%, з $6800 до $6900) і Renault Megane (на 3,2%, з $6300 до $6500). Обидва легковики були популярні в сегменті ввезених з-за кордону, особливо в період так званого нульового розмитнення. Після повернення податків імпорт скоротився у 7 разів, на ринок потрапляє менше таких авто, тому їх середня ціна зростає.
Вік
Найнижчий середній вік легкових автомобілів, які українці продавали в Інтернеті, зафіксовано в червні та липні: 15,2 року.
За підсумками серпня середній вік легковиків дещо зріс — до 15,6 року. Тобто, після відновлення податків на імпорт автомобілів на ринку зросла кількість машин у віці. Змінилася і вікова структура: збільшилася кількість легковиків, випущених до 1992 року (тобто старше 30 років): їх частка зросла з 8,2% до 9,1%.
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За прогнозом експертів Інституту досліджень авторинку, ця тенденція збережеться і надалі, а ситуація може повернутися до рівня січня 2022 року, коли в середньому легковик, виставлений на продаж в Інтернеті, був віком 16,5 року.
Зросла частка радянсько-російських машин
В період дії нульового розмитнення українці мали можливість купити краще авто за ті ж гроші. Частка західних брендів на ринку зросла, а кількість радянсько-російської продукції — зменшилася. У серпні, якщо порівнювати з останнім місяцем дії нульового розмитнення — червнем, ситуація суттєво відрізняється:
- частка найпопулярнішого Volkswagen знизилася з 11,9% до 11,3%;
- Ford — з 5,5% до 5,3%;
- Opel — від 5,4% до 5,1%;
- BMW — з 5,2% до 5,1%;
- Mercedes-Benz — з 4,9% до 4,8%;
- Audi — з 4,5% до 4,3%;
- Toyota — з 4,2% до 4,1%;
- Peugeot — з 2,4% до 2,3%;
- Kia — з 2,4% до 2,3%;
- Honda — з 1,7% до 1,6%.
Натомість ВАЗів стало більше: їх частка в структурі оголошень зросла із 7,9% до 9,2%. Збільшили присутність на ринку також автомобілі ЗАЗ — з 1,6% до 2% від загальної кількості. Таким чином, поступова заміна автомобілів цих марок на західні призупинилася. Після скасування нульового розмитнення не тільки зростає середній вік автомобілів на ринку, а й знижується якість українського автопарку.
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