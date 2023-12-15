Дунайська комісія позбавила росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні — Finance.ua
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Дунайська комісія позбавила росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні

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Дунайська комісія вирішила позбавити росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.
Таке рішення Комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під українським президентством, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року, а якщо вона цього не зробить — члени Комісії не визнаватимуть свої зобовʼязання перед рф за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.
Це рішення — відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.
Також воно ґрунтується на рішенні Комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити росіянам участь у всіх зустрічах та виключити їх зі складу секретаріату Комісії.
Нагадуємо:
Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.
Після виключення росії, до комісії входитимуть Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.
За матеріалами:
Економічна Правда
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