Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном — Finance.ua
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Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном

Особисті фінанси
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Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном
Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном
Мінреінтеграції повідомляє, що дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном.
Як повідомляється на сайті міністерства, на засіданні Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн ухвалили рішення ініціювати зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженої спільним наказом Мін’юсту та МЗС від 23.05.2001 № 32/5/101. Зокрема, в частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів цивільного стану.
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Передбачається надати можливість консулам дипустанов України за кордоном надавати дублікати свідоцтв про народження громадянам України.
Крім того, прийнято рішення спільно з Центром прав людини Zmina опрацювати можливість розширити на період воєнного стану коло осіб-родичів дитини, які зможуть отримати дублікат свідоцтва про народження в Україні.
Нагадаємо, паспорти, що були виготовлені, але не одержані через тимчасову окупацію чи бойові дії, відтепер можна забрати в будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби чи закордонних дипломатичних установ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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