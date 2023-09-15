ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі — Finance.ua
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ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі

Енергетика
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ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі
ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі
«ДТЕК Енерго» планує імпортувати близько 210 тис. тонн вугілля з Польщі для надійнішого проходження тепловою генерацією осінньо-зимового періоду, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.
У межах контракту на імпорт палива досягнуто домовленості про постачання енергетичного вугілля впродовж усього опалювального сезону, починаючи з вересня 2023 року і до березня 2024 року.
Як зазначили в компанії, перші партії вугілля очікуються вже цього тижня.
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«В умовах війни, непрогнозованих дій ворога та підвищеного навантаження, що їх зазнають теплоелектростанції компанії останніми місяцями, додаткові обсяги імпортного палива нададуть змогу „підстрахувати“ й надати додатковий запас міцності для стійкішого проходження тепловою генерацією найближчого опалювального сезону», — заявив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв, слова якого процитований у пресрелізі.
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Як повідомлялося, ТЕС «ДТЕК Енерго» за останні чотири місяці наростили відпуск е/е на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зі свого боку, в серпні, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики згенерували в енергосистему на 35% більше е/е, ніж у серпні 2022 року.
Загалом за вісім місяців цього року теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» відпустили майже 9,9 млрд кВт-год е/е, що еквівалентно середньому споживанню близько 3,3 млн сімей протягом року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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