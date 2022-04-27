ДТЕК планує експортувати вугілля в ЄС — Finance.ua

ДТЕК планує експортувати вугілля в ЄС

Вчора 14:11 — Фондовий ринок

Енергохолдинг ДТЕК планує експортувати вугілля в Європейський Союз.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю «Економічній правді».

«У короткостроковій перспективі ми можемо замінити російське вугілля. Ми можемо бути постачальниками вугілля. Наприклад, Польща вже відмовилася від російського вугілля, в результаті ми розпочали невеликі поставки вугілля до Польщі та Словаччини», — сказав він.

За словами Тимченка, ставлення до вугілля як до тимчасового рішення для зниження залежності від російських енергоресурсів зміниться, вугілля буде затребуваним, зараз котирування на нього на зовнішніх ринках уже понад 300 доларів за тонну.

«Це відбувається з двох причин. Перша — останніми роками було величезне недоінвестування вугільної галузі як частина державної політики ЄС. Друга — рішення про відмову від російського вугілля. Для енергобезпеки України нам потрібно видобувати вугілля, щоби працювали теплові електростанції. Українське вугілля буде затребуваним на зовнішніх ринках. Тому я вважаю, що вугільний сектор в Україні розвиватиметься. Теплові електростанції нам теж потрібно тримати. Але необхідно розуміти, які потужності не будуть зруйновані та залишаться в управлінні», — зазначив він.

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