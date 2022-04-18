"ДТЕК Київські електромережі" відновило роботу зі зняття показань лічильників з 18 квітня — Finance.ua

"ДТЕК Київські електромережі" відновило роботу зі зняття показань лічильників з 18 квітня
Фахівці «ДТЕК Київські електромережі» з 18 квітня відновили знімання контрольних показників у клієнтів, що дасть змогу перевірити точність роботи приладів обліку та звірити показники для коректного нарахування вартості спожитої електроенергії.
«Безпосередньо в будинки та квартири контролери не заходитимуть. Роботи виконуватимуться виключно за лічильниками, розташованими в міжповерхових щитових, щитових на сходових клітках і опорах ліній електропередач (для приватного сектора). Без дзвінків у квартири та будинки», — попередили в компанії.
Як пояснили в «ДТЕК Енерго», фахівці «ДТЕК Київські електромережі» здійснюють зняття контрольних показань лічильника виключно за наявності посвідчення співробітника компанії, при цьому техніки будуть одягнені в спецодяг із нанесеними логотипами ДТЕК. Фахівці оглядають лише лічильник, не пропонують жодних інших послуг.
«Компанія просить мешканців не перешкоджати роботі співробітників „ДТЕК Київські електромережі“ та надавати їм доступ до лічильників», — ідеться у повідомленні.
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