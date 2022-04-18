"ДТЕК Київські електромережі" відновило роботу зі зняття показань лічильників з 18 квітня — Finance.ua

"ДТЕК Київські електромережі" відновило роботу зі зняття показань лічильників з 18 квітня

Вчора 17:23 — Енергетика

"ДТЕК Київські електромережі" відновило роботу зі зняття показань лічильників з 18 квітня

Фахівці «ДТЕК Київські електромережі» з 18 квітня відновили знімання контрольних показників у клієнтів, що дасть змогу перевірити точність роботи приладів обліку та звірити показники для коректного нарахування вартості спожитої електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні «ДТЕК Енергія».

Читайте також В Україні змінився порядок перепризначення всіх видів соцвиплат

«Безпосередньо в будинки та квартири контролери не заходитимуть. Роботи виконуватимуться виключно за лічильниками, розташованими в міжповерхових щитових, щитових на сходових клітках і опорах ліній електропередач (для приватного сектора). Без дзвінків у квартири та будинки», — попередили в компанії.

Як пояснили в «ДТЕК Енерго», фахівці «ДТЕК Київські електромережі» здійснюють зняття контрольних показань лічильника виключно за наявності посвідчення співробітника компанії, при цьому техніки будуть одягнені в спецодяг із нанесеними логотипами ДТЕК. Фахівці оглядають лише лічильник, не пропонують жодних інших послуг.

«Компанія просить мешканців не перешкоджати роботі співробітників „ДТЕК Київські електромережі“ та надавати їм доступ до лічильників», — ідеться у повідомленні.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.