"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче — Finance.ua
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"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче

Фондовий ринок
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"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче
"ДТЕК Енерго" викупить єврооблігації на $32,5 млн за ціною 24% і нижче
ДTEK Finance plc. («дочка» ДTEK Energy) за результатами проведеного аукціону викупить єврооблігації на $32,507 млн за ціною 24% від номіналу та нижче.
Згідно з повідомленням ДTEK Finance на Ірландській фондовій біржі, розрахунок за зробленою пропозицією відбудеться 10 листопада 2022 року. Після погашення пропозиції сукупна номінальна сума облігацій, що перебувають в обігу, становитиме $1 млрд 516,874 млн.
Як повідомлялося, 17 травня 2021 року «ДТЕК Енерго» завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію випуску єврооблігацій та основної суми банківського боргу на суму понад $2 млрд у нові єврооблігації. Згідно з умовами реструктуризації, частину заборгованості з єврооблігацій «ДТЕК Енерго» було конвертовано в єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» у сумі $425 млн зі ставкою 6,75% річних та терміном обігу до 31 грудня 2026 року.
Решту заборгованості було конвертовано в нові єврооблігації «ДТЕК Енерго» на загальну суму $1,645 млн зі ставкою 7% та терміном погашення 31 грудня 2027 року. В 2021 році «ДТЕК Енерго» у грошовій формі виплачував купон за процентною ставкою 1,5% річних, решту купона розміром 3,5% річних було капіталізовано та додано до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, наголошувала компанія.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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