Друкарський верстат не вмикали: Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на оборону та безпеку — Finance.ua
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Друкарський верстат не вмикали: Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на оборону та безпеку

Казна та Політика
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Друкарський верстат не вмикали: Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на оборону та безпеку
Друкарський верстат не вмикали: Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на оборону та безпеку
У 2022 та 2023 роках найбільша сума видатків держбюджету була спрямована на безпеку та оборону України.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю сайту «Телеграф».
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«За минулий рік видатки на безпеку та оборону склали 1,54 трлн грн. Це 57% видатків державного бюджету або 30% ВВП. За рахунок податкових і неподаткових доходів держбюджету (без міжнародних грантів) вони були профінансовані на 1,3 трлн грн. Різницю ми покрили коштом внутрішніх запозичень і емісії НБУ», — розповів депутат.
Він зазначив, що цього року ситуація є схожою, з тією різницею, що в Україні відмовились від емісійного покриття дефіциту бюджету за рахунок НБУ, тобто друкарський верстат не вмикали. Зараз нестача на військові витрати покривається коштом ринкових розміщень ОВДП на аукціонах.
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Цьогорічні витрати на безпеку та оборону перевищуватимуть показники минулого року, повідомив Данило Гетманцев.
«Планові військові видатки до кінця року складуть 1,66 трлн грн або 54% від всіх планових видатків держбюджету. Поточне навантаження є навіть ще більшим: ми бачимо, що за підсумками перших 5 місяців видатки на оборону, безпеку, правопорядок займають 60% у структурі видатків зведеного бюджету», — розповів він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеграф
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