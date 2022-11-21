Другий тиждень поспіль зростають акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі — Finance.ua

Другий тиждень поспіль зростають акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає 2-й тиждень поспіль і з 10 по 18 листопада підвищився на 3,9%, або на 11,25 пункту, до 299,74 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі.

На початку зазначеного періоду індекс становив 288,49 пунктів, наприкінці — 299,74 пунктів.

Найбільше зростання показали акції компанії «Агротон» (+9,6%), найбільше падіння — компанії «Овостар» (-1,7%).

Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 4 по 10 листопада підвищився на 1,8%, або на 5,12 пункту, до 288,49 пункту після тижневого падіння.

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