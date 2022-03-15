Другий найбільший банк росії ВТБ через санкції закриває лондонський підрозділ — Bloomberg — Finance.ua
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Другий найбільший банк росії ВТБ через санкції закриває лондонський підрозділ — Bloomberg

Вчора 17:26Фондовий ринок
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Другий найбільший банк росії ВТБ через санкції закриває лондонський підрозділ — BloombergДругий найбільший банк росії ВТБ через санкції закриває лондонський підрозділ — Bloomberg
ВТБ, другий за величиною російський банк, звільняє своїх лондонських співробітників після введення проти нього санкцій через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Співрозмовники агентства розповіли, що банк фактично закриває лондонський підрозділ ВТБ Капітал. Минулого тижня компанія оголосила про хвилю звільнень. Деякі співробітники залишаються працювати як наглядачі.
ВТБ Капітал — інвестиційно-банківський підрозділ ВТБ, який потрапив під санкції США, що передбачають повне блокування активів. Великобританія заморозила активи ВТБ 24 лютого.
Представник банку підтвердила, що ВТБ Капітал скорочує своїх співробітників та зобов’язання. За її словами, Управління зі здійснення фінансових санкцій Великобританії раніше цього місяця видало ліцензію, що дозволяє банку платити співробітникам, що залишилися, до 1 березня 2023 року.
Підрозділ ВТБ, який займається торгівлею сировинними товарами, повідомив своїм співробітникам у Швейцарії, що більшість з них втратять роботу, розповіли Bloomberg джерела.
За матеріалами: НВ
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