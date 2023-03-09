Другий найбільший банк Німеччини перестав проводити платежі до росії — Finance.ua

Другий найбільший банк Німеччини перестав проводити платежі до росії Сьогодні 16:33 — Фондовий ринок

Другий найбільший банк Німеччини перестав проводити платежі до росії

Німецький Commerzbank припинив обслуговувати платежі до росії. Виняток зроблено лише до російської дочірньої структури фінансової групи, кредитної організації «Комерцбанк (Євразія)». Це випливає з матеріалів польського Bank Handlowy w Warszawie (BHW), що належить Citigroup.

Про це пише Moscowtimes.

Банк, який почав працювати на російському ринку одним із перших, відкривши філію ще 1993 року, більше не здійснює трансакції на адресу російських банків. Виняток зроблено лише для власної «дочки» — «Комерцбанк (Євразія)».

Про проблеми із платежами через Commerzbank повідомила дочірня кредитна організація американського банку Citigroup. Зареєстрований у Польщі Bank Handlowy w Warszawie (BHW) заявив, що більше не може проводити транзакції на адресу російських структур через відмову банку-кореспондента, яким виступав Commerzbank.

Втрата ще одного великого європейського банку відрізає канали, якими російська фінансова система пов’язана із зовнішнім світом, замикаючи її в рублевій зоні.

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