Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній — Finance.ua
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Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній

Вчора 14:50Валюта
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Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компанійДругий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній
Ринок акцій рф завершив торги у п’ятницю відкатом, індекс Мосбіржі впав на —3,7%, індекс РТС на 2,7%.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Так, лідерами падіння стали:
  • «Аэрофлот» (-18,2%)
  • «Газпром» (-12,2%),
  • «Северсталь» (-9,3%),
  • «ММК» (-8%), ВТБ (-7,9%),
  • «МТС» (-7,3%),
  • «Интер РАО» (-7%),
У той же час деякі компанії подорожчали, лідерами зростання стали:
  • «ФосАгро» (+9,5%),
  • «Новатэк» (+4,2%),
  • «Сургутнефтегаз» (+1,5%),
  • «Роснефть» (+1,4%).
Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі склав 49,17 млрд рублів.
Нагадаємо, індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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