Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній — Finance.ua

Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній
Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній
Ринок акцій рф завершив торги у п’ятницю відкатом, індекс Мосбіржі впав на —3,7%, індекс РТС на 2,7%.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Так, лідерами падіння стали:
- «Аэрофлот» (-18,2%)
- «Газпром» (-12,2%),
- «Северсталь» (-9,3%),
- «ММК» (-8%), ВТБ (-7,9%),
- «МТС» (-7,3%),
- «Интер РАО» (-7%),
У той же час деякі компанії подорожчали, лідерами зростання стали:
- «ФосАгро» (+9,5%),
- «Новатэк» (+4,2%),
- «Сургутнефтегаз» (+1,5%),
- «Роснефть» (+1,4%).
Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі склав 49,17 млрд рублів.
Нагадаємо, індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.
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