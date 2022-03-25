Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній — Finance.ua

Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній

Вчора 14:50 — Валюта

Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній

Ринок акцій рф завершив торги у п’ятницю відкатом, індекс Мосбіржі впав на —3,7%, індекс РТС на 2,7%.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Так, лідерами падіння стали:

«Аэрофлот» (-18,2%)

«Газпром» (-12,2%),

«Северсталь» (-9,3%),

«ММК» (-8%), ВТБ (-7,9%),

«МТС» (-7,3%),

«Интер РАО» (-7%),

У той же час деякі компанії подорожчали, лідерами зростання стали:

«ФосАгро» (+9,5%),

«Новатэк» (+4,2%),

«Сургутнефтегаз» (+1,5%),

«Роснефть» (+1,4%).

Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі склав 49,17 млрд рублів.

Нагадаємо, індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.

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