Другий аеропорт у москві відправляє працівників у простій — Finance.ua

Другий аеропорт у москві відправляє працівників у простій

Вчора 19:18 — Фондовий ринок

Другий аеропорт у москві відправляє працівників у простій

Другий московський аеропорт Внуково пішов у режим простою та запропонував працівникам перейти на неповний робочий графік.

Про це пише російське видання Известия з посиланням на пресслужби Внуково.

При цьому аеропорт продовжує роботу у штатному режимі. Також повідомляється, що 30% штату видали розпорядження про подальше скорочення.

В авіаційному комплексі Внуково працює близько 6500 працівників, в АТ Міжнародний аеропорт Внуково — близько 3500 осіб.

Повідомляється, що частина працівників вже працює за скороченим графіком — три чи чотири дні на тиждень замість п’яти. Відповідно, вони отримують урізану зарплату.

Як зазначає видання із посиланням на юристів, видача розпорядження про скорочення не обов’язково означає, що воно відбудеться.

Також співрозмовники видання зазначають, що скорочення можуть розпочатися вже восени, коли авіакомпанії переходять на зимовий розклад. Напередодні літнього сезону скорочувати нераціонально, пише російське видання.

За підсумками минулого року аеропорт Внуково займав четвертий рядок із пасажиропотоку в рф — після Шереметьєво, Домодєдово та Пулково.

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