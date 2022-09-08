Друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з росії — Finance.ua

Друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з росії Вчора 18:00 — Фондовий ринок

Друга за розміром у світі звукозаписна компанія Sony Music Group заявила про повний вихід з росії.

Про це пише Billboard

Пресслужба Sony Music Group повідомила, що компанія «прийняла рішення повністю піти з російського ринку та передати російську компанію та її місцевий реєстр під місцеве управління».

«Оскільки війна продовжує руйнувати гуманітарний вплив на Україну, а санкції проти росії продовжують посилюватися, ми не можемо більше зберігати свою присутність у росії, починаючи відсьогодні», — йдеться в заяві.

Джерело, яке знайоме з рішенням Sony Music, зазначило, що нова російська компанія буде незалежною й представлятиме лише російських артистів.

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