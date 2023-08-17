Друга «пташка» за ранок: ЗСУ «приземлили» ще один гелікоптер рф за $16 млн — Finance.ua

Друга «пташка» за ранок: ЗСУ «приземлили» ще один гелікоптер рф за $16 млн
Воїни 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» збили російський ударний вертольот Ка-52.
Як повідомляє прес-служба бригади, російську «пташку» приземлили в районі населеного пункту Роботине, що на Запоріжжі.
«Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий „Алігатор“. Один пуск з ПЗРК — ціль знищена. На рахунку наших бійців це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість одного «Алігатора» - $16 млн.
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