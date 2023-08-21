Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів — Finance.ua
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Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів

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Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів
Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів
Фахівці Scientific Systems розробили програмну платформу, що дає змогу легендарним MQ-20 Avenger літати роєм. З оприлюдненого компанією прес-релізу випливає, що платформа дає можливість одночасно використовувати кілька літальних апаратів для виконання бойових завдань.
Можливість централізованого управління кількома безпілотниками була реалізована фахівцями Scientific Systems за допомогою таких технологій:
  • Розподілена система управління польотом, що дає змогу БПЛА обмінюватися даними один з одним.
  • Навігаційна система і система позиціонування, що дає можливість безпілотникам безпомилково визначати своє місце розташування.
  • ШІ-система, що допомагає БПЛА ухвалювати рішення під час виконання бойових завдань.
Зазначені вище технології дають можливість MQ-20 Avenger працювати разом над виконанням складних завдань без участі операторів. У режимі «рою» літальні апарати вільно пересуваються по полю бою, підтримують один з одним зв’язок і уникають перешкод.
MQ-20 Avenger є багатофункціональним безпілотником. Його можна використовувати як для ведення розвідки, так і для нанесення ударів. Безпілотник є носієм ракет Hellfire. Заявлена автономність дрона дорівнює 20 годинам. У повітрі він переміщається на швидкості 740 км/год.
За матеріалами:
prostomob
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