Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів — Finance.ua

Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів 21.08.2023, 01:38

Дрони MQ-20 навчилися літати роями без операторів

Фахівці Scientific Systems розробили програмну платформу, що дає змогу легендарним MQ-20 Avenger літати роєм. З оприлюдненого компанією прес-релізу випливає, що платформа дає можливість одночасно використовувати кілька літальних апаратів для виконання бойових завдань.

Можливість централізованого управління кількома безпілотниками була реалізована фахівцями Scientific Systems за допомогою таких технологій:

Розподілена система управління польотом, що дає змогу БПЛА обмінюватися даними один з одним.

Навігаційна система і система позиціонування, що дає можливість безпілотникам безпомилково визначати своє місце розташування.

ШІ-система, що допомагає БПЛА ухвалювати рішення під час виконання бойових завдань.

Зазначені вище технології дають можливість MQ-20 Avenger працювати разом над виконанням складних завдань без участі операторів. У режимі «рою» літальні апарати вільно пересуваються по полю бою, підтримують один з одним зв’язок і уникають перешкод.

MQ-20 Avenger є багатофункціональним безпілотником. Його можна використовувати як для ведення розвідки, так і для нанесення ударів. Безпілотник є носієм ракет Hellfire. Заявлена автономність дрона дорівнює 20 годинам. У повітрі він переміщається на швидкості 740 км/год.

prostomob За матеріалами:

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