Dragon Capital відновила перший пошкоджений внаслідок бойових дій склад — Finance.ua
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Dragon Capital відновила перший пошкоджений внаслідок бойових дій склад

Фондовий ринок
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Одну з будівель логістичного комплексу West Gate Logistic на Київщині відновлено після руйнування під час воєнних дій.
Про це йдеться у пресрелізі Dragon Capital Томаша Фіали.
Уцілілу будівлю площею 7,7 тис кв.м., яка була пошкоджена під час воєнних дій на Житомирській трасі в районі Стоянки, було відновлено та здано в оренду.
West Gate Logistic — один з найбільших логістичних комплексів в Україні, загальною площею 97,2 тис кв.м., був майже повністю зруйнований унаслідок артилерійського обстрілу російських загарбників у березні 2022 року.
"Під час воєнних дій ринок логістичної нерухомості України серйозно постраждав. Близько 23% від усього ринку професійних складів в Київській області було знищено російськими загарбниками.
З нашого портфелю складської нерухомості було зруйновано три об’єкти з одинадцяти (116 тис. кв.м. з 391 тис. кв.м — тобто 30%)", — повідомив комерційний директор Dragon Capital Property Management Дмитро Калінічев.
Орендарями відновленої нерухомості стали компанії Нова Пошта та Watsons Ukraine.
West Gate Logistic був побудований у 2008 році та складається з двох будівель, до яких входять офіси, складські приміщення, холодильні камери та приміщення мезоніну.
Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері інвестицій і фінансових послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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