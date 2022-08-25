Dragon Capital планує відновити склади після завершення війни — Finance.ua

Dragon Capital планує відновити склади після завершення війни Вчора 15:47

Інвесткомпанія Dragon Capital планує відновити склади, зруйновані через російську агресію проти України після завершення війни, повідомив гендиректор і засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала в інтерв’ю виданню «НВ».

За його словами, із трьох зруйнованих у березні складів у Стоянці, Бучі та Гостомелі Київської області компанія частково відновила два об’єкти.

«У травні ми вирішили частково відремонтувати дві будівлі — у Бучі та Стоянці. Зараз вони вже здані в оренду та працюють. Але понад 80%, а це понад 100 тис. кв. м, згоріли повністю. Будемо їх відновлювати лише після закінчення війни» — сказав Фіала.

За підрахунками Dragon Capital, збитки від руйнування логістичного центру у Стоянці площею 120 тис. кв. м нараховують $60 млн без урахування втраченого доходу за час, доки склад не відновлять.

Бізнесмен зазначив, що сьогодні бізнеси інвесткомпанії працюють від 50% до 90% від довоєнного рівня. Dragon Capital — одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних та приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві.

Одним із ключових напрямків діяльності компанії Dragon Capital є інвестиції в ринок нерухомості. Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює компанія Dragon Capital Property Management.

Станом на грудень-2021 під її керуванням перебував 31 об’єкт комерційної нерухомості, включаючи 14 об’єктів офісної, шість об’єктів торгової нерухомості та 11 логістичних комплексів, загальною площею 778 тис. кв.

fixygen За матеріалами:

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