ДПЗКУ отримала 2 тисячі тонн пшениці - борошно відправлять як гумдопомогу в регіони — Finance.ua

ДПЗКУ отримала 2 тисячі тонн пшениці - борошно відправлять як гумдопомогу в регіони

Компанія «Вайтерра Україна» надала національному оператору зернового ринку АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 2 тис. тонн пшениці для переробки на потреби мирного населення.

Борошно, яке буде перероблене на потужностях ДПЗКУ, буде відправлене як гуманітарна допомога в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії.

Повідомляється, що наразі ДПЗКУ координує логістичний процес доставки пшениці, переробляє на своїх потужностях та доставляє борошно в регіони, які найбільше постраждали від війни.

Раніше повідомлялося, що ДПЗКУ задіяла всі можливі ресурси для забезпечення продовольством армії та цивільного населення. В умовах воєнного стану на максимальну потужність працюють більшість філій корпорації. Більше того, запущено млини, які понад 13 років перебували в стані консервації.

Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, понад мільйон продуктових наборів сформовано для поставок населенню в усі регіони України.

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