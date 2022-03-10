ДПЗКУ отримала 2 тисячі тонн пшениці - борошно відправлять як гумдопомогу в регіони — Finance.ua
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ДПЗКУ отримала 2 тисячі тонн пшениці - борошно відправлять як гумдопомогу в регіони

10.03.2022, 21:33Аграрний ринок
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ДПЗКУ отримала 2 тисячі тонн пшениці - борошно відправлять як гумдопомогу в регіони
Компанія «Вайтерра Україна» надала національному оператору зернового ринку АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 2 тис. тонн пшениці для переробки на потреби мирного населення.
Борошно, яке буде перероблене на потужностях ДПЗКУ, буде відправлене як гуманітарна допомога в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії.
Повідомляється, що наразі ДПЗКУ координує логістичний процес доставки пшениці, переробляє на своїх потужностях та доставляє борошно в регіони, які найбільше постраждали від війни.
Раніше повідомлялося, що ДПЗКУ задіяла всі можливі ресурси для забезпечення продовольством армії та цивільного населення. В умовах воєнного стану на максимальну потужність працюють більшість філій корпорації. Більше того, запущено млини, які понад 13 років перебували в стані консервації.
Як повідомляв Укрінформ, за даними міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, понад мільйон продуктових наборів сформовано для поставок населенню в усі регіони України.
За матеріалами: Укрінформ
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