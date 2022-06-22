ДПС роз’яснила, чи може платник податку на прибуток стати резидентом «Дія Сіті» — Finance.ua

ДПС роз’яснила, чи може платник податку на прибуток стати резидентом «Дія Сіті»

Вчора 08:14 — Особисті фінанси

Для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до податкового органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Резидент «Дія Сіті», який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах (за базовою ставкою 18%), може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента «Дія Сіті» — платника податку на особливих умовах (за ставкою податку в розмірі 9%).

Як це зробити? Потрібно подати відповідну заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Такий резидент «Дія Сіті» вважається платником податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому до контролюючого органу подана відповідна заява.

Податківці зазначають, що такий перехід на особливих умовах можна здійснити лише один раз протягом календарного року.

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Заява про перехід на оподаткування як резидента «Дія Сіті» подається засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Юридичні особи, які подали заяву про перехід до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента «Дія Сіті», вважаються резидентами «Дія Сіті» — платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру «Дія Сіті».

Юридична особа, яка внесена до реєстру «Дія Сіті», але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента «Дія Сіті» — платника податку на особливих умовах, вважається резидентом «Дія Сіті» — платником податку на загальних підставах.

Для відмови від оподаткування як резидента "Дія Сіті"треба не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного року подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою засобами електронного зв’язку заяву в електронній формі.

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