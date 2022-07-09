ДПС нагадує про граничний термін подання декларації про майновий стан та доходи — Finance.ua

ДПС нагадує про граничний термін подання декларації про майновий стан та доходи Вчора 19:13 — Казна та Політика

ДПС нагадує про граничний термін подання декларації про майновий стан та доходи

Громадяни, які на сьогодні не подали декларації про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2021 рік, повинні подати декларацію не пізніше 19 липня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Платники податків, які відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та мають можливість виконувати свої податкові обов’язки щодо дотримання термінів подання звітності, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України № 2260 за умови подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Оскільки 31 липня 2022 року припадає на вихідний день, то останній день для сплати податкових зобов’язань громадянами за даними декларацій — 1 серпня 2022 року.

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