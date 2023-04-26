Дозволить націоналізацію банків підсанкційних осіб: законопроєкт про нові правила для НБУ пройшов ще один етап ухвалення — Finance.ua

Дозволить націоналізацію банків підсанкційних осіб: законопроєкт про нові правила для НБУ пройшов ще один етап ухвалення Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Дозволить націоналізацію банків підсанкційних осіб: законопроєкт про нові правила для НБУ пройшов ще один етап ухвалення

В Україні готуються змінити процедуру виведення банків із ринку. НБУ нададуть право закривати підсанкційні банки чи банки, пов’язані з підсанкційними особами, навіть якщо ці фінустанови не перебувають на межі банкрутства. Таке правило буде введено на час воєнного стану.

Відповідний проєкт закону № 9107-1 було схвалено профільним комітетом Верховної Ради до прийняття в другому читанні. Як повідомив заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк, зміст законопроєкту до другого читання майже не змінився, прийнято лише технічні поправки.

Тобто, якщо законопроєкт набуде чинності, НБУ зможе ухвалити рішення про:

заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати значну участь у банку;

відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (не визначеного системно важливим) або націоналізацію системно важливого банку, якщо фінустанова належить або пов’язана з підсанкційними особами.

Таким чином, з’явиться можливість націоналізації системно важливого банку за відсутності ознак неплатоспроможності. Також закріплюється норма, що всі компенсації, пов’язані з ліквідацією чи націоналізацією, виплачуватимуться виключно за рахунок коштів держави-агресора.

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