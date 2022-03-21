Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму — Finance.ua
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Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму

Вчора 12:32Казна та Політика
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Для бізнесу 95% дозвільних документів переведено у декларативну електронну форму.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у зверненні.
«95% всіх дозвільних документів переводяться у декларативну електронну форму. Якщо раніше треба було пройти певну процедуру для отримання того чи іншого дозволу, то сьогодні буде достатньо подати електронну заявку», — сказав Шурма.
Він також зауважив, що наразі Україна фактично створила режим «відкритої митниці» з Європейським Союзом з метою безперешкодного постачання продуктів до українських магазинів.
Крім того, Шурма нагадав, що для відновлення роботи економіки розроблена комплексна програма підтримки бізнесу:
  • она включає в себе елементи податкової реформи, зокрема, спрощену систему оподаткування. Так, підприємства з оборотом до 10 млрд грн будуть сплачувати тільки 2% податку з обороту;
  • ще одним елементом підтримки є надання пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу. Такі підприємства зможуть отримати кредит до 60 млн грн під 0% річних на період воєнного стану та 5% річних — після скасування воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів зобов’язав у період воєнного стану суб’єкти господарювання для ведення бізнесу подавати декларації до Міністерства економіки, вказавши в них відомості щодо юридичної особи або фізособи-підприємця, їх місцезнаходження та інші дані;
  • Уряд зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць. Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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