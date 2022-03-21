Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму — Finance.ua

Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму

Вчора 12:32 — Казна та Політика

Для бізнесу 95% дозвільних документів переведено у декларативну електронну форму.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма у зверненні

«95% всіх дозвільних документів переводяться у декларативну електронну форму. Якщо раніше треба було пройти певну процедуру для отримання того чи іншого дозволу, то сьогодні буде достатньо подати електронну заявку», — сказав Шурма.

Він також зауважив, що наразі Україна фактично створила режим «відкритої митниці» з Європейським Союзом з метою безперешкодного постачання продуктів до українських магазинів.

Крім того, Шурма нагадав, що для відновлення роботи економіки розроблена комплексна програма підтримки бізнесу:

она включає в себе елементи податкової реформи, зокрема, спрощену систему оподаткування. Так, підприємства з оборотом до 10 млрд грн будуть сплачувати тільки 2% податку з обороту;

ще одним елементом підтримки є надання пільгових кредитів для малого та середнього бізнесу. Такі підприємства зможуть отримати кредит до 60 млн грн під 0% річних на період воєнного стану та 5% річних — після скасування воєнного стану.



Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів зобов’язав у період воєнного стану суб’єкти господарювання для ведення бізнесу подавати декларації до Міністерства економіки, вказавши в них відомості щодо юридичної особи або фізособи-підприємця, їх місцезнаходження та інші дані;

Уряд зараз розробляє програму компенсації роботодавцям за збереження та створення робочих місць. Також працює державна програма оновлення України, завдяки якій будуть створені додаткові робочі місця.



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