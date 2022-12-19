Доступні кредити: підприємці залучили майже 2 мільярди за тиждень — Finance.ua
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Доступні кредити: підприємці залучили майже 2 мільярди за тиждень

Кредит&Депозит
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За минулий тиждень бізнес отримав 440 кредитів за державної програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 1,95 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Усього з моменту старту програми (лютого 2020 року) підприємці отримали від уповноважених банків 51 854 кредити на загальну суму 160,81 млрд грн.
З них 33 385 кредити — від банків державного сектору економіки на загальну суму 64,68 млрд гривень.
За час дії воєнного стану за програмою пільгового кредитування було укладено 17 032 кредитні договори на загальну суму 71,19 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 12 909 кредитних договори на суму 38,03 млрд грн). Кредити залучали:
  • на інвестиційні цілі — 0,8 млрд грн;
  • як антикризові кредити — 6,1 млрд грн;
  • як рефінансування попередньо отриманих кредитів — 4,34 млрд грн;
  • кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 25,72 млрд грн;
  • на антивоєнні цілі — 34,21 млрд грн.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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