«Доступні кредити 5-7-9%» для аграріїв: залучено майже 40 мільярдів (інфографіка) — Finance.ua

«Доступні кредити 5-7-9%» для аграріїв: залучено майже 40 мільярдів (інфографіка)

Для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2022 році аграрії України загалом залучили 38 млрд 507 млн грн. 31 травня було завершено прийом заявок за програмою «Доступні кредити 5-7-9%», у межах якого надавалося фінансування.

Кредитні кошти залучили 18 078 аграріїв.

Лідерами за обсягами виданих кредитів, зокрема під держгарантії, а також за кількістю с/г товаровиробників стали Кіровоградщина, Київщина, Вінниччина, Одещина, Дніпропетровщина.

Найбільше кредитів за програмою портфельних гарантій 80% надали державні банки.

«ПриватБанк» видав таких агрокредитів на 8 млрд 243 млн грн, «Укргазбанк» — на 4 млрд 355 млн грн,

«Ощадбанк» — на 2 млрд 814 млн грн,

«Укрексмімбанк» — на 2 млрд 285 млн грн.

Відповідно до умов програми аграрії могли залучити до 60 млн грн під 0 % річних. Строк кредиту — 6 місяців. Ціль кредитування: інвестиційний кредит на придбання сільськогосподарської техніки, кредит на поповнення обігових коштів для придбання насіння, добрив та паливно-мастильних матеріалів.

Розмір кредитної гарантії сягав 80% від суми кредиту. Тобто, для отримання кредиту покриття заставою мало становити лише 20% від суми кредиту, інші 80% забезпечувалися гарантією з боку держави.

Програма передбачає обов’язкове забезпечення (заставу, поруку) для отримання кредиту. Нею може бути об’єкт кредитування, рухоме, нерухоме майно — комерційна нерухомість, спецтехніка, основні засоби, в т.ч. такі, що купуються за кредитні кошти, а також зерно.

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