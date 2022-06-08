Доступне кредитування залишиться лише за держпрограмами — експерти — Finance.ua

Доступне кредитування залишиться лише за держпрограмами — експерти

Доступне кредитування залишиться лише за держпрограмами — експерти

Кредити стануть непідйомними для більшості бізнесу через підвищення ставок.

Про це розповіли учасники круглого столу «Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок», проведеного «Фінансовим клубом».

«Дива не буває, ставки за кредитами переглядаються (після облікової. — Ред.). Це вже відбувається. Є багато клієнтів, які одразу за ніч дізналися, що в них вже інша ставка, тому що до війни були популярні кредити під облікову ставку+», — каже начальник аналітичного відділу Альфа-Банк у Олексій Блінов.

Для багатьох такі кредити зараз стали непідйомними. «Багато клієнтів не зможуть брати кредити за ставками, які деінде будуть досягати 30% із поправкою на ризик. Але клієнти певних сегментів і галузей залишаться», — зазначив Олексій Блінов і нагадав про пріоритет цієї весни — кредитування посівної. «Аграрії мали можливість отримати ресурси на пільгових умовах через державні програми. Левова частка приросту кредитного портфеля — це саме сільське господарство», — зазначив аналітик.

В НБУ визнають, що ринкові кредитні ставки зростуть після їхніх дій. «Звичайно, що і вартість кредитування зросте. Але будемо відверті, зараз кредитування відбувається майже виключно в рамках державних програм. Тому і спиратися потрібно саме на такі державні програми», — зазначив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Підприємцям немає різниці, ринкова ставка — 10% чи 25%, якщо все оплатить бюджет і для них ставка залишиться 0%. «В таких умовах треба буде більше видатків на такі програми, але збережеться попит на такі кредити і їх роль для підтримки позичальників, зокрема і агросфери. Щодо інших напрямків кредитування, то реакція банків не буде миттєвою, — вважає представник НБУ. — Для банку важливо зберігати відносини з клієнтом, тому він буде більш обережним і виходитиме з інтересів клієнта».

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Він впевнений, що підтримка з боку державних програм має залишатися. «Це не такі вже й великі видатки, але ефект достатньо суттєвий», — каже Володимир Лепушинський. Уряд хоче поширити пільгове кредитування на аграрні переробні підприємства.

Інші позичальники таких пільг не мають: банк може запропонувати їм високу ставку не тільки за новим кредитом, але й при реструктуризації. «Реструктуризація відбувається в певних умовах. Умови змінилися. Серед постраждалих, де є попит на гроші, торговельна галузь. Вона потребує постійного кредитування під оборотку, і там вартість грошей зросла більш, ніж вдвічі за один день», — сказав Олексій Блінов. Він радить бізнесу, ставка кредиту якого прив’язана до облікової ставки НБУ, передусім розмовляти з банком. «Зацікавленість банків в утриманні клієнта стоїть на першому місці. Зараз буде багато таких розмов — банки до цього готуються», — анонсував Олексій Блінов.

В умовах війни майже всі нові кредити очікуються від держбанків. «У нас зараз війна — кредитування немає, крім державних програм, крім державних банків, крім точкового кредитування на оборотку та кредитування фізосіб. Кредитування в нас немає хоч під 10%, хоч під 25%. Єдине, де кредитування зараз може бути, це державні банки. Тому державні банки зараз однозначно є і мають бути, і не може бути інакше, лідерами з кредитування — єдині, хто кредитує масово. Це нормально під час війни. Вони збільшать свою частку на ринку і за активами, і за кредитами, бо альтернативи зараз немає», — впевнений експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Євген Дубогриз.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків каже про іншу проблему: нараховані, але не отримані доходи. «По звітності ми можемо побачити різке зростання нарахованих доходів за кредитами, але також із низьким зростанням доходів виплачених», — зазначив експерт.

Михайло Демків вже спостерігав таку ситуацію у березневій звітності банків споживчого кредитування. «Не хотілося, щоб ми прийшли до такої ситуації в корпоративному секторі. Обсяги нарахованих, але не сплачених доходів будуть значними. У банків буде дилема — на скільки підвищувати ставку і чи не призведе вона до того, що банк просто не отримає ці доходи», — попередив експерт.

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