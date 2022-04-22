Дострокова пенсія та знижка на комуналку: які пільги будуть у бійців тероборони — Finance.ua

Дострокова пенсія та знижка на комуналку: які пільги будуть у бійців тероборони

Вчора 19:06 — Казна та Політика

Дострокова пенсія та знижка на комуналку: які пільги будуть у бійців тероборони, armyinform.com.ua

Бійці територіальної оборони зараз захищають Україну нарівні з військовими. У зв’язку з цим для них запровадили право на здобуття статусу ветерана війни та відповідні пільги, зокрема щодо пенсійного забезпечення. Нові норми для тероборонців набули чинності з 21 березня 2022 року.

Про це йдеться в ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнані ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» від 15 березня 2022 року № 2121-IX.

Добровольці тероборони, що беруть участь у бойових діях, мають право на пільгове пенсійне забезпечення, а саме достроковий вихід на пенсію. Чоловіки зможуть вийти на пенсію в 55 років зі стажем не менше 25 років, а жінки в 50 років зі стажем не менше 20 років.

Також тероборонців можуть визнати учасниками бойових дій, а ті, хто отримав поранення, контузії, каліцтва або важкі захворювання, повʼязані з виконанням бойових завдань, можуть здобути статус особи з інвалідністю внаслідок війни. У таких випадках вони отримають підвищені пенсії:

для учасників бойових дій — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — від 30% до 50% прожиткового мінімуму, залежно від групи інвалідності.

Водночас мінімальна пенсія для учасників бойових дій — 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни від 360% до 650% прожиткового мінімуму.

Окрім цього, зазначені статуси передбачають пільги на оплату комунальних послуг.

Члени сімей загиблих або померлихбійців тероборони здобудуть статус «сімʼї загиблих (померлих) захисників та захисниць». Якщо тероборонець помирає, його сімʼя отримуватиме підвищену пенсію — у розмірі, передбаченому для членів сімʼї загиблих військовослужбовців.

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