Доставка Glovo повернулася до України: де працюють — Finance.ua

Доставка Glovo повернулася до України: де працюють

Вчора 14:44 — Фондовий ринок

Через війну в Україні багато компаній тимчасово припинили свою роботу у деяких регіонах країни. Наприклад, популярний сервіс доставки Glovo майже втричі скоротив кількість кур’єрів.

Повідомляється, що якщо до війни на сервіс працювало 10 тисяч кур’єрів, то станом на квітень 2022 року їх залишилося всього 3 тисячі 700.

Кур’єри розвозять замовлення переважно в західних регіонах, а також у Києві, Одесі, Дніпрі, Полтаві.

«Звичайно, ми не можемо відкритись у Чернігові, у Харкові. Хоча деякі наші співробітники перебувають у цих містах», — розповів керівник Glovo Євген Трішин.

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У регіонах, де ще тривають бойові дії, працюють кур’єри-волонтери. Вони з власної ініціативи розвозять людям похилого віку та постраждалим в укриття продукти, їжу, гуманітарну допомогу.

У мирний час послугами компанії могли користуватися українці у 38 містах нашої країни. Після вторгнення російських військ сервіс вимушено припинив роботу на короткий період часу, а потім знову поновив доставку.

«Зона покриття, де ми можемо надавати послуги, така сама, як і до війни. Доставка продуктів — бізнес-опція, що почала відновлюватися першою. У довоєнні часи цей бізнес був третім за обсягами виручки після доставки з ресторанів та „темних“ кухонь», — каже Трішин.

З трьох найбільших сервісів доставки на ринку в Україні залишилося два — Bolt та Glovo. Рокет наприкінці березня попередив своїх співробітників, щоб вони шукали іншу роботу.

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