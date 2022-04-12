Доставка Glovo повернулася до України: де працюють — Finance.ua

У регіонах, де ще тривають бойові дії, працюють кур’єри-волонтери. Вони з власної ініціативи розвозять людям похилого віку та постраждалим в укриття продукти, їжу, гуманітарну допомогу.
У мирний час послугами компанії могли користуватися українці у 38 містах нашої країни. Після вторгнення російських військ сервіс вимушено припинив роботу на короткий період часу, а потім знову поновив доставку.
«Зона покриття, де ми можемо надавати послуги, така сама, як і до війни. Доставка продуктів — бізнес-опція, що почала відновлюватися першою. У довоєнні часи цей бізнес був третім за обсягами виручки після доставки з ресторанів та „темних“ кухонь», — каже Трішин.
З трьох найбільших сервісів доставки на ринку в Україні залишилося два — Bolt та Glovo. Рокет наприкінці березня попередив своїх співробітників, щоб вони шукали іншу роботу.