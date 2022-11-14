Дослідження: роботи захоплюють робочі місця, але повільно — Finance.ua

Дослідження: роботи захоплюють робочі місця, але повільно 14.11.2022, 00:09 — Технології&Авто

Дослідження: роботи захоплюють робочі місця, але повільно

Люди схильні перебільшувати швидкість захоплення робочих місць роботами. Про це йдеться у дослідженні університету Бригама Янга (США).

Команда опитала майже 2000 осіб про їхнє сприйняття заміни людей автономними пристроями. Спершу їм запропонували оцінити відсоток співробітників, яких замінили роботами. Потім респондентів запитали, чи використовувала колись їхня компанія автоматизацію замість людей.

14% опитуваних відповіли, що їх замінили роботи. Вони вважають, що з подібною проблемою зіткнулися 47% людей.

Респонденти, які зберегли робочі місця, впевнені, що звільнення через автоматизацію зачепили 29% працівників.

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«Загалом наші уявлення про захоплення влади роботами сильно перебільшені. У тих, хто не втратив роботу, вони завищені приблизно вдвічі, а у тих, хто втратив — утричі», — заявив автор дослідження Ерік Далін.

За його словами, страх людей перед заміною на автоматизовані робочі процеси сягає початку XIX століття.

«Ми очікуємо, що нові технології будуть прийняті без урахування всіх відповідних контекстуальних перешкод на кшталт культурних, економічних та державних механізмів», — сказав Далін.

Він додав, що наявність автоматизації не обов’язково означає її активне впровадження.

Результати дослідження узгоджуються з попередніми роботами Даліна. З них випливає, що роботи не витісняють людей, а інтегрують технології автоматизації підвищення цінності людської праці.

«Повсякденна ситуація — автономний прибиральник у супермаркеті. Цей робот миє підлогу, поки люди зайняті чищенням полиць чи інших важкодоступних місць», — розповів вчений.

Як ще один приклад Далін навів авіаційну промисловість. За його словами, виробники літаків використовують роботів для фарбування крил. Пристрій може нанести один шар за 24 хвилини, на що у людини пішло б кілька годин. Однак, поки робот фарбує, люди заправляють його фарбою.

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