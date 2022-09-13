Дослідження показало, що у 2030 році криптовалютами користуватимуться понад 500 мільйонів жителів планети — Finance.ua
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Дослідження показало, що у 2030 році криптовалютами користуватимуться понад 500 мільйонів жителів планети

Фінтех і Картки
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Дослідження показало, що у 2030 році криптовалютами користуватимуться понад 500 мільйонів жителів планети
Дослідження показало, що у 2030 році криптовалютами користуватимуться понад 500 мільйонів жителів планети
Згідно зі звітом, опублікованим економістом та макроаналітиком Алексом Крюгером, до 2030 року володіти криптовалютами будуть не менше 500 мільйонів людей. Ними стануть споживачі з високим та середнім доходом, які спровокують чергове зростання ринку.
У звіті уточнюється, що зростання абсолютних цифр відбудеться за рахунок споживачів в азіатському та африканському регіонах. Раніше двома основними регіонами, які забезпечували більшу частину капіталізації ринку криптовалют, були Європа та Америка.
Бичачий тренд, який всі очікують найпізніше у 2024 році, швидше за все, буде ініційований інвесторами з вищезгаданих регіонів, але Європа та Америка, як і раніше, чинитимуть величезний вплив на очікувані всіми ралі після пом’якшення грошово-кредитної політики у всьому світі та припинення підвищення базових ставок інституціями типу ФРС.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
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За матеріалами:
noworries
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