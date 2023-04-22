Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності — Finance.ua

Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності

Гнучкі дисплеї все активніше використовуються в електроніці, але дослідники з Прітцкерівської школи молекулярної інженерії університету Чикаго мають намір піти далі. Вони продемонстрували не просто гнучкий дисплей, а тонку модель, яку можна розтягувати вдвічі навіть у процесі роботи.

Розтяжним дисплеям можна знайти різноманітні способи застосування. Зокрема, згадується натільна електроніка і сенсори для моніторингу здоров’я, що оснащуються екранами зі змінною геометрією. Як повідомляється в блозі університету, саме створення OLED, що розтягується, було метою вчених від самого початку — часто подібні продукти з’являються як побічні результати інших досліджень.

Представники університету вважають, що сьогодні дисплеї, що є на ринку, не забезпечують необхідної розтяжності.

В основу дослідження ліг той факт, що розтяжні матеріали часто складаються з довгих полімерів з гнучкими молекулярними ланцюжками. Спираючись на знання про розтяжність різних матеріалів та електролюмінесценцію, дослідники розробили базу для подальшого створення OLED з незвичайними характеристиками, обчислюючи ймовірну еластичність створюваних електролюмінесцентних полімерів. В результаті було обрано оптимальний матеріал з «уповільненою флюоресценцією, що термічно активується» (TADF). Нова розробка дозволить конкурувати з наявними комерційними OLED-технологіями.

За словами вчених, навіть при розтягуванні на 100% їхні TADF-полімери зберігають ефективність світловипромінювання. Зовнішній квантовий вихід (EQE) склав 10%, це більш ніж удвічі вище, ніж у розтяжних OLED попереднього покоління.

Відомо, що в команді є дослідники, які раніше займалися розробкою нейроморфних обчислювальних чипів — теж з можливістю згинання та розтягування. Повідомляється, що зрештою люди навчаться створювати розтяжні версії всіх компонентів електроніки, і створення дисплеїв для цього є найважливішим кроком.

У планах команди — додати здатним розтягуватися дисплеям більше кольорів, підвищити їхню енергоефективність та покращити інші характеристики. Зрештою, такі варіанти мають забезпечити якості, доступні вже наявним комерційним OLED-технологіям.

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