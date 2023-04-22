Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності

Технології&Авто
13
Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності
Дослідники із США створили OLED-дисплей, здатний розтягуватися, не втрачаючи працездатності
Гнучкі дисплеї все активніше використовуються в електроніці, але дослідники з Прітцкерівської школи молекулярної інженерії університету Чикаго мають намір піти далі. Вони продемонстрували не просто гнучкий дисплей, а тонку модель, яку можна розтягувати вдвічі навіть у процесі роботи.
Розтяжним дисплеям можна знайти різноманітні способи застосування. Зокрема, згадується натільна електроніка і сенсори для моніторингу здоров’я, що оснащуються екранами зі змінною геометрією. Як повідомляється в блозі університету, саме створення OLED, що розтягується, було метою вчених від самого початку — часто подібні продукти з’являються як побічні результати інших досліджень.
Представники університету вважають, що сьогодні дисплеї, що є на ринку, не забезпечують необхідної розтяжності.
В основу дослідження ліг той факт, що розтяжні матеріали часто складаються з довгих полімерів з гнучкими молекулярними ланцюжками. Спираючись на знання про розтяжність різних матеріалів та електролюмінесценцію, дослідники розробили базу для подальшого створення OLED з незвичайними характеристиками, обчислюючи ймовірну еластичність створюваних електролюмінесцентних полімерів. В результаті було обрано оптимальний матеріал з «уповільненою флюоресценцією, що термічно активується» (TADF). Нова розробка дозволить конкурувати з наявними комерційними OLED-технологіями.
За словами вчених, навіть при розтягуванні на 100% їхні TADF-полімери зберігають ефективність світловипромінювання. Зовнішній квантовий вихід (EQE) склав 10%, це більш ніж удвічі вище, ніж у розтяжних OLED попереднього покоління.
Відомо, що в команді є дослідники, які раніше займалися розробкою нейроморфних обчислювальних чипів — теж з можливістю згинання та розтягування. Повідомляється, що зрештою люди навчаться створювати розтяжні версії всіх компонентів електроніки, і створення дисплеїв для цього є найважливішим кроком.
У планах команди — додати здатним розтягуватися дисплеям більше кольорів, підвищити їхню енергоефективність та покращити інші характеристики. Зрештою, такі варіанти мають забезпечити якості, доступні вже наявним комерційним OLED-технологіям.
За матеріалами:
ТоНеТо
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.