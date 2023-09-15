Допомога ООН: хто зможе отримати зимові набори та паливо — Finance.ua

Допомога ООН: хто зможе отримати зимові набори та паливо Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

ООН планує забезпечити майже мільйон українців зимовими наборами та паливом.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зимові набори для українців

Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами до 1 мільйона осіб.

Зокрема, підготовлено спеціальні набори для зими, куди входять:

• зимові високотемпературні ковдри;

• матраци і покривала;

• електричні та твердопаливні обігрівачі.

Ще один вид допомоги — це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами.

Кластер ООН тісно співпрацює з Мінреінтеграції, із регіональними та місцевими владами щодо підготовки до зимового періоду.

Хто з пенсіонерів може отримати доплати від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які:

• проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку );

• отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн;

• не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Розмір доплат та чи потрібно писати заяву на допомогу

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати — 100 грн.

Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Інформація про пенсіонерів, які відповідають вимогам програми, міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.

Програма націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер буде отримувати виплати щонайменше чотири місяці поспіль.

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