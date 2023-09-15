Допомога ООН: хто зможе отримати зимові набори та паливо — Finance.ua

Допомога ООН: хто зможе отримати зимові набори та паливо
ООН планує забезпечити майже мільйон українців зимовими наборами та паливом.
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Зимові набори для українців
Кластер ООН з питань житла та непродовольчих товарів в Україні планує забезпечити зимовими наборами до 1 мільйона осіб.
Зокрема, підготовлено спеціальні набори для зими, куди входять:
• зимові високотемпературні ковдри;
• матраци і покривала;
• електричні та твердопаливні обігрівачі.
Ще один вид допомоги — це забезпечення паливом: дровами, вугільними брикетами.
Кластер ООН тісно співпрацює з Мінреінтеграції, із регіональними та місцевими владами щодо підготовки до зимового періоду.
Хто з пенсіонерів може отримати доплати від ООН
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України розпочала перерахування додаткових грошових виплат пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.
У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які:
• проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку);
• отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн;
• не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.
Розмір доплат та чи потрібно писати заяву на допомогу
Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати — 100 грн.
Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.
Інформація про пенсіонерів, які відповідають вимогам програми, міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не потрібно.
Програма націлена приблизно на 260 тисяч пенсіонерів, і кожен пенсіонер буде отримувати виплати щонайменше чотири місяці поспіль.
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