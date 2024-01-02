Допомога одиноким батькам: хто та як може її отримати — Finance.ua

Допомога одиноким батькам: хто та як може її отримати Сьогодні 10:20 — Особисті фінанси

Допомога одиноким батькам: хто та як може її отримати

Деякі категорії українців можуть розраховувати на соціальні виплати від держави.

В Telegram-каналі Міністерства соціальної політики пояснили , на яку грошову допомогу може розраховувати одинока мати чи батько.

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Для них передбачена допомога від держави на утримання дитини. Обсяг допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї із розрахунку на одну особу.

Як отримати допомогу на утримання дитини

Отримати такі виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або подати заяву через портал «Дія».

До заяви треба додати:

декларацію про доходи та майновий стан сім'ї;

копію свідоцтва про народження дитини;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір;

довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення;

в разі смерті одного з батьків — копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу;

у разі усиновлення дитини — копію рішення про усиновлення.

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Нагадаємо, в цьому році розмір прожиткового мінімуму в Україні на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 гривень, тоді як зараз він дорівнює 2589 гривень. Зміни відбудуться вже 1 січня.

Українці мають можливість через застосунок «Дія» оформити чотири види соціальних допомог та отримати низку соціальних послуг.

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