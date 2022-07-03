Допомога на купівлю продуктів у супермаркетах з 1 липня збільшується — Finance.ua

Допомога на купівлю продуктів у супермаркетах з 1 липня збільшується Вчора 15:15 — Особисті фінанси

Допомога на купівлю продуктів у супермаркетах з 1 липня збільшується

Українці, які потребують допомоги і користуються для цього платформою єДопомога, з липня зможуть отримати більше коштів на купівлю продуктів та товарів у супермаркетах. Оновлення стосується програми Передплати продуктів і товарів, ініційованої компаніями Mastercard і Fozzy Group.

Про це повідомили у Мінмоцполітики

Через платформу єДопомога кожен охочий може стати благодійнком. Для цього на платформі єДопомога необхідно обрати заявку на допомогу та сплатити Передплату — на суму 200, 500 або 1000 гривень. Після цього заявник отримає спеціальний цифровий код, який можна використати на купівлю необхідних продуктів та товарів для дому в торговельних мережах: «Сільпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash!Траш!» та FOZZY.

Тепер до кожної передплати протягом трьох місяців, починаючи з липня, сума допомоги збільшуватиметься. При оплаті 200 гривень додаватиметься 50 грн, при оплаті 500 грн — 75 грн, 1000 грн — 100 грн.

Як отримати допомогу

Зареєструйтесь на платформі https://social.edopomoga.gov.ua/ua/. Залиште заявку на допомогу із переліком необхідних вам товарів. Коли Благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупок на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати Передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Передплата єДопомога, сплачена 1 липня 2022 чи пізніше, дійсна впродовж 30 днів з дати оплати та може бути використана лише для покупок у торговельних мережах «Сільпо», Le Silpo, «Фора», «Thrash!Траш!» та FOZZY.

Як допомогти

Зареєструйтесь на платформі https://social.edopomoga.gov.ua/ua/. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень. Оплатіть обрану вами суму. При оплаті коштів карткою Mastercard, заявник додатково отримає від 50 до 100 гривень, залежно від суми вашої допомоги.

Після використання заявником допомоги, благодійники отримуватимуть на пошту підтвердження про перелік придбаних товарів.

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