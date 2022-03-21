Допомога армії: українці створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky — Finance.ua

Допомога армії: українці створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky

Вчора 19:30 — Фінтех і Картки

Українські digital-спеціалісти створили колекцію NFT-мистецтва #ActLikeZelensky. Колекція зображає президента України у 100 різних образах та показує конкретні дії, які допоможуть Україні перемогти у війні з росією.

Кошти від продажу витворів будуть передані ініціативі Arms , яка займається купівлею військового спорядження для українських захисників на передовій.

«Хоробрість та патріотизм нашого президента відзначають люди в усьому світі. Ми хочемо скористатися цим та закликати його шанувальників робити те, що він цінує найбільше — конкретні дії, які зможуть зупинити ворога. Є дуже багато способів, як допомогти Україні, тож кожен може вибрати свій та стати героєм України так само як Зеленський», — кажуть засновники проєкту.

конкретну ціль — придбати 1 тис. тепловізорів, 500 радіо, 500 ліхтариків та 500 захисних комплектів (бронежилет і каска). Саме цих речей наразі не вистачає захисникам України на передовій. Якщо завдяки аукціонам вдасться зібрати більше коштів, вони підуть організації NFT-колекція #ActLikeZelensky має— придбати 1 тис. тепловізорів, 500 радіо, 500 ліхтариків та 500 захисних комплектів (бронежилет і каска). Саме цих речей наразі не вистачає захисникам України на передовій. Якщо завдяки аукціонам вдасться зібрати більше коштів, вони підуть організації LifelineForKharkiv і фонду Повернись живим

«Зазвичай колекціонерів NFT-мистецтва приваблює унікальність NFT токенів та ексклюзивне право власності на токен. Але багато людей все ще не розуміють, чому хтось витрачає гроші на цифрове мистецтво, яке знаходиться у відкритому доступі. З #ActLikeZelensky це питання відпадає — це унікальна NFT-колекція, яка поєднує відчуття ексклюзивності з відчуттям гордості за допомогу, яку цей токен надав українським захисникам», — розповідає команда творців колекції.

NFT — це цифровий актив, який працює на основі блокчейну, так само як криптовалюта. Інші токени взаємозамінні, а NFT — унікальні. Все, що існує в інтернеті, може стати NFT, але кожен NFT є неповторним та має одного ексклюзивного власника.

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