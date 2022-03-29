Допомагаємо рятувати країну за допомогою NFT — Finance.ua

Допомагаємо рятувати країну за допомогою NFT

Вчора 17:15 — Фінтех і Картки

Проєкт Ukraine War NFT — величезне об’єднання художників, маркетологів, копірайтерів та дизайнерів, які з усіх сил намагаються врятувати свою країну та хочуть зупинити війну за допомогою мистецтва й IT-технологій.

Проєкт включає колекцію NFT, спрямовану на підтримку України у війні з агресором. Виручені кошти підуть на допомогу постраждалим, біженцям, для потреб Збройних Сил України та інших захисників нашої країни.

Це не якась компанія, не фонд. Це зібрання небайдужих людей, які хочуть допомогти. Усе, що стосується руху зібраних коштів, абсолютно прозоро. Будь-яка інформація про купівлю NFT фіксується та виставляється на загальний огляд. Також, кожен бажаючий має можливість у режимі реального часу дивитися за аукціоном на OpenSea.

Більше дізнатися про проєкт можна за посиланням на сайті http://uawarnft.com/

Обрати NFT з колекції для допомоги українській армії та потерпілим від війни — https://opensea.io/ukrwarnft

Соціальні мережі Ukraine War NFT Facebook: https://www.facebook.com/uawarnft/

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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