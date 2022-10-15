Домогосподарства у всьому світі втратять десяту частину добробуту за підсумками року — доповідь Allianz — Finance.ua
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Домогосподарства у всьому світі втратять десяту частину добробуту за підсумками року — доповідь Allianz

Особисті фінанси
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Домогосподарства у всьому світі втратять десяту частину добробуту за підсумками року — доповідь Allianz
Домогосподарства у всьому світі втратять десяту частину добробуту за підсумками року — доповідь Allianz, freepik.com
Сумарний фінансове становище світових домогосподарств впаде на 2,3% у номінальному вираженні за підсумками цього року.
Про це йдеться у доповіді Allianz, передає Bloomberg.
При цьому у реальному вираженні втрати домогосподарств становитимуть усі 10%. Allianz назвали цей рік «поворотним моментом» для світового добробуту на тлі мізерних ознак того, що настане значний розворот.
Зокрема, повномасштабне вторгнення рф в Україну задушило відновлення економіки після пандемії та викликало різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії, пояснює агентство. Це, у свою чергу, змусило центральні банки по всьому світу підвищити вартість запозичень.
Також в Allianz прогнозують, що більшість фондових ринків закінчать цей рік «у мінусі». У компанії зазначили, що поки що неясно, чи переважатиме недавній інтерес до акцій як класу активів у деяких частинах світу на тлі невисоких перспектив дохідності.
«На відміну від Великої фінансової кризи, за якою стався відносно швидкий розворот — не в останню чергу на ринках активів — цього разу середньострокова перспектива також досить похмура», — йдеться у звіті.
За прогнозами Allianz, середнє зростання фінансових активів буде на рівні 4,6% до 2025 року проти 10,4% у попередні три роки.

Що буде з інфляцією в Україні

За матеріалами:
НВ
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