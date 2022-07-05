Домен 000.eth продали за $300 000 — Finance.ua

Домен 000.eth продали за $300 000 Вчора 22:23 — Технології&Авто

Домен 000.eth продали за $300 000

Невідомий власник домену 000. eth продав його за рекордні для Etherium Name Service кошти — 300 ETH (близько $ 316 000). Його ціна побила вартість домену sam. eth (100 ETH).

У колекції нового власника відтепер як мінімум три домени системи Ethereum Name Service: 000. eth, samanatha. eth та samanatha-000.eth. Менше ніж тиждень тому він також придбав NFT Bored Ape Yacht Club #3553 за 115 ETH (близько $ 121 000).

Платформа імен для веб3 проектів Ethereum Name Service користується популярністю в учасників криптоспільноти. Адже вона дозволяє перетворити довгі рядки даних на адреси, що легко читаються та запам’ятовуються. Це допомагає користувачам уникнути небажаних неприємностей, як у випадку з крипто-провайдером Wintermute, представники якого вказали неправильну адресу гаманця та «віддали» 20 мільйонів ОР до рук хакера.

Надана Wintermute мультисиг-адреса була на першому рівні Ethereum, а не на L2. У спробі розвернути L2-адресу представників крипто-провайдера випередив хакер, який і забрав кошти.

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