Доларів немає, але ви тримаєтеся: у росії спорожніли обмінники — Finance.ua

Доларів немає, але ви тримаєтеся: у росії спорожніли обмінники

Вчора 15:32

У росії різко знецінився рубль через введені проти неї санкції після вторгнення в Україну.

Тепер за один долар дають 300 рублів, але долари на російському ринку перестали продавати. Їх просто немає в обмінниках. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru

Експерти прогнозують, що слабшати рубль буде і тому, що російські енергоносії поступово відтіснятимуть з ринку провідних країн, у тому числі з європейського.

Центральний банк росії заборонив банкам продавати валюту населенню у найближчі пів року. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше ніж 10 тисяч дол. Рештк суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

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