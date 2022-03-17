Доларів немає, але ви тримаєтеся: у росії спорожніли обмінники — Finance.ua

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Доларів немає, але ви тримаєтеся: у росії спорожніли обмінники
Вчора 15:32
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У росії різко знецінився рубль через введені проти неї санкції після вторгнення в Україну.
Тепер за один долар дають 300 рублів, але долари на російському ринку перестали продавати. Їх просто немає в обмінниках. Про це свідчать дані моніторингу
banki.ru
.
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Експерти прогнозують, що слабшати рубль буде і тому, що російські енергоносії поступово відтіснятимуть з ринку провідних країн, у тому числі з європейського.
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Центральний банк росії заборонив банкам продавати валюту населенню у найближчі пів року. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше ніж 10 тисяч дол. Рештк суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.
За матеріалами:
УНІАН
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Доларів немає, але ви тримаєтеся: у росії спорожніли обмінники
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