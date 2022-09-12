Долар "загальмував", а євро підскочив до 3-тижневого максимуму — Finance.ua

Долар "загальмував", а євро підскочив до 3-тижневого максимуму Вчора 14:33 — Валюта

У понеділок євро підскочив до максимуму за три тижні по відношенню до долара, а фунт стерлінгів зріс до найвищого рівня цього місяця, оскільки офіційні особи Європейського центрального банку наполягали на необхідності подальшого агресивного посилення монетарної політики.

Про це повідомляє Reuters

Долар загальмував недалеко від двотижневого мінімуму напередодні ключових даних про інфляцію в США цього тижня, які можуть дати Федеральному резерву можливість уповільнити темпи підвищення процентних ставок на політичному засіданні 21 вересня.

Читайте також Чому долар зростає: прогнози для України

Євро підскочив до 1,0130 долара на початку передостаннього дня в Азії, що на 0,32% вище, ніж у п’ятницю, до 1,0079 долара.

Фунт стерлінгів піднявся до 1,1681 долара.

Політики ЄЦБ бачать зростаючий ризик того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордну інфляцію в єврозоні, повідомили Reuters джерела.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.