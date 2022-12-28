Докапіталізація державним банкам поки не потрібна - Марченко — Finance.ua

Докапіталізація державним банкам поки не потрібна - Марченко Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Докапіталізація державним банкам поки не потрібна - Марченко

Докапіталізація державних банків у 2023 році поки що не передбачена. Ця потреба, втім, може виникнути після стрес-тестування, яке проводиться Національним банком.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Якщо буде така потреба і буде неможливість виконання держбанками певних нормативів — будемо думати про це», — пояснив він.

Міністр нагадав, що у військовий період часу встановлена досить сприятлива політика у частині нормативів, виконання їх банками, в тому числі державними.

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«На даному етапі я б не ставив це питання як особливо нагальне. У нас є інші проблеми, які ми маємо закрити», — сказав Марченко.

Разом з тим, на його думку, під час війни банківська система функціонує в досить простому форматі, банки не зацікавлені в кредитуванні.

«Є дуже мало нових кредитних рішень, без урахування „5-7-9“ коштів у банківській системі більш ніж достатньо, ліквідність надзвичайно велика. Способи використання цієї ліквідності всім відомі. Але банки воліють використовувати депозитні сертифікати як спосіб збереження власної ліквідності», — сказав міністр.

Банківський сектор, як вважає Марченко, перетворився не на генератор економічного зростання або локомотив цих процесів.

Довідка Finance.ua:

за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж в 5 разів. Так, торік за цей період банки заробили 58 млрд грн, а з січня по жовтень 2022 — лише 11 млрд грн;

додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн;

Національний банк України погіршив оцінку втрат кредитного портфелю банків через війну з 20% до 30%. Визнання втрат продовжиться.



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