Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція — Finance.ua

Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція Сьогодні 16:27 — Особисті фінанси

Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція

Договір на розподіл електроенергії з ДТЕК Київські електромережі для квартири чи дому тепер можна оформити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«ДТЕК Київські електромережі запустив оновлений кабінет для клієнтів з функцією укладання договорів онлайн. Українці можуть поділитись копією паспорта через застосунок Дія для автоматичного заповнення персональних даних, що спрощує процес подачі заявки», — сказано в повідомленні.

Кому буде корисна послуга

Сервіс стане у пригоді новим клієнтам, мешканцям багатоквартирних будинків під час переходу на «прямі» договірні відносини між клієнтами та операторами системи розподілу, а також тим, кому треба переоформити договір у зв’язку із зміною власника квартири чи будинку.

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Послуга доступна на сайті ДТЕК Київські електромережі. А можливість шерингу документів через Дію дозволяє користувачу поділитися копією ID-картки або закордонного паспорта у кілька кліків — для автоматичного заповнення необхідних полів з персональними даними.

«Водночас якщо у користувача немає паспорта у застосунку Дія — є можливість заповнити дані вручну», — додали в компанії.

Як оформити договір онлайн

1. В особистому кабінеті на сайті ДТЕК Київські електромережі клієнт подає заявку на укладення договору. Для автоматичного заповнення персональних даних можна використати шеринг паспорта через Дію.

2. У компанії перевіряють заявку та готують пакет документів протягом трьох робочих днів.

3. Клієнт отримує документи або уточнюючі запитання в особистому кабінеті та на електронну пошту.

«Шеринг документа через Дію — зручний спосіб поділитися інформацією про себе у кілька кліків. Це економить час та енергію користувачів, а також виключає можливі помилки, які трапляються, коли клієнт заповнює дані вручну. Копія документа надсилається компанії лише після того, як користувач підтвердить запит у своєму застосунку Дія. У запиті міститься інформація — кому та для якої послуги надсилається копія», — зазначили у Дії.

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