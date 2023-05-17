Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція — Finance.ua
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Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція

Особисті фінанси
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Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція
Договір на розподіл електроенергії можна укласти онлайн — інструкція
Договір на розподіл електроенергії з ДТЕК Київські електромережі для квартири чи дому тепер можна оформити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«ДТЕК Київські електромережі запустив оновлений кабінет для клієнтів з функцією укладання договорів онлайн. Українці можуть поділитись копією паспорта через застосунок Дія для автоматичного заповнення персональних даних, що спрощує процес подачі заявки», — сказано в повідомленні.

Кому буде корисна послуга

Сервіс стане у пригоді новим клієнтам, мешканцям багатоквартирних будинків під час переходу на «прямі» договірні відносини між клієнтами та операторами системи розподілу, а також тим, кому треба переоформити договір у зв’язку із зміною власника квартири чи будинку.
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Послуга доступна на сайті ДТЕК Київські електромережі. А можливість шерингу документів через Дію дозволяє користувачу поділитися копією ID-картки або закордонного паспорта у кілька кліків — для автоматичного заповнення необхідних полів з персональними даними.
«Водночас якщо у користувача немає паспорта у застосунку Дія — є можливість заповнити дані вручну», — додали в компанії.

Як оформити договір онлайн

1. В особистому кабінеті на сайті ДТЕК Київські електромережі клієнт подає заявку на укладення договору. Для автоматичного заповнення персональних даних можна використати шеринг паспорта через Дію.
2. У компанії перевіряють заявку та готують пакет документів протягом трьох робочих днів.
3. Клієнт отримує документи або уточнюючі запитання в особистому кабінеті та на електронну пошту.
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«Шеринг документа через Дію — зручний спосіб поділитися інформацією про себе у кілька кліків. Це економить час та енергію користувачів, а також виключає можливі помилки, які трапляються, коли клієнт заповнює дані вручну. Копія документа надсилається компанії лише після того, як користувач підтвердить запит у своєму застосунку Дія. У запиті міститься інформація — кому та для якої послуги надсилається копія», — зазначили у Дії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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